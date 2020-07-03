Александр ПРИЗЕТКО: «Александрия попала в яму»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 29-го тура УПЛ между «Зарей» и «Александрией».

«В последнее время «Александрия» — неудобный соперник для «Зари». Правда, сейчас команда Владимира Шарана попала в яму, проиграв четыре встречи кряду. Я сомневаюсь, что александрийцам хватит мотивации, ведь борьба за медали для них закончилась. У луганчан все в порядке, поэтому и победу я отдам подопечным Виктора Скрипника», — считает Призетко.

Поединок «Заря» — «Александрия» состоится в воскресенье, 5-го июля, в 19:30 по киевскому времени.