Хави согласился возглавить Барселону в конце сезона

Бывший игрок «Барселоны» Хави, который в данный момент тренирует катарский «Аль-Садд», в конце сезона возглавит каталонский клуб.

Как сообщает испанская пресса, Хави принял предложение президента клуба Хосепа Бартомеу. Также кандидатуру Хави поддерживают игроки «Барселоны».

Напомним, что сейчас «Барселону» возглавляет Кике Сетьен. Ранее отмечалось, что вскоре Сетьен будет уволен.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Реала» на четыре очка.