Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Заря сейчас на ходу, но ей можно дать бой»

28-летний полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин высказался о грядущей игре с «Зарей» в 29 туре Премьер-лиги. Дмитрий верит в своих одноклубников, несмотря на последние неудачи.

«Я общался с ребятами, они готовятся. Ожидается серьезная игра, на выезде. Заря сейчас на ходу.

Четыре игры без побед – это неприятно. Посмотрим. Заре можно дать бой. В последних матчах мы неплохо играли против них», – сказал Гречишкин.

Напомним, матч «Александрия» – «Заря» состоится в воскресенье, 5 июля. Начало в 19:30.