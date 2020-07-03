Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Заря сейчас на ходу, но ей можно дать бой»

Хавбек «Александрии» – о грядущем матче

  • 03.07.2020 05:18
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Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Заря сейчас на ходу, но ей можно дать бой»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

28-летний полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин высказался о грядущей игре с «Зарей» в 29 туре Премьер-лиги. Дмитрий верит в своих одноклубников, несмотря на последние неудачи.

«Я общался с ребятами, они готовятся. Ожидается серьезная игра, на выезде. Заря сейчас на ходу.

Четыре игры без побед – это неприятно. Посмотрим. Заре можно дать бой. В последних матчах мы неплохо играли против них», – сказал Гречишкин.

Напомним, матч «Александрия» – «Заря» состоится в воскресенье, 5 июля. Начало в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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