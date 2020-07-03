ВИДЕО. С метра в штангу! Невероятный промах по пустым воротам в Харькове

В любительском матче Кубка Харькова по мини-футболу произошел курьезный эпизод. Вратарь проигрывающей команды решил попробовать подключиться к атаке, но мяч был перехвачен, после чего последовал удар по пустым воротам с центра поля.

Мяч попал в штангу, но первым на подборе оказался форвард соперника. Ему никто не мешал отправить мяч в сетку, однако игрок допустил ошибку, пробив с максимальной силой. Мяч отскочил от противоположной штанги и улетел в аут.

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