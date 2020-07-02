ВИДЕО. Как Динамо готовится к матчу с Шахтером

«Динамо» продолжает подготовку к матчу 4-го июля против «Шахтера». Соперник уже оформил чемпионский титул, а киевляне сражаются за 2-е место.
Ранее в клубе рассказали о проблемах с защитниками.
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Источник — Sport.ua
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