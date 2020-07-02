Вердер не сумел обыграть Хайденхайм в плей-офф за место в Бундеслиге

Бременский клуб усложнил себе задачу сохранения прописки

  • 02.07.2020 23:51
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Вердер не сумел обыграть Хайденхайм в плей-офф за место в Бундеслиге
© twitter.com/werderbremen_en

Сегодня состоялся первый матч плей-офф за место в Бундеслиге между «Вердером» и «Хайденхаймом». Бременский клуб дома так и не сумел пробить оборону соперника – ничья 0:0. Ответный матч состоится на поле «Хайденхайма» в понедельник, 6 июля.

«Вердер» - «Хайденхайм» - 0:0

«Вердер» – Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 77), Эггештайн, Баргфреде (Гросс, 65), Классен (Битенкур, 65), Рашица, Осако (Сарджент, 84), Фюллькруг (Бартельс, 65).

«Хайденхайм» – Мюллер, Майнка, Беерманн, Буш, Грисбек, Зесса (Кершбаумер, 59), Тойеркауф (Ференбах, 83), Дорш, Мультауп (Шнаттерер, 69), Кляйндинст, Томалла (Отто, 69).

Предупреждения: Мойсандер (17), Осако (34), Мультауп (35), Битенкур (71), Беерманн (75).

Удаление: Мойсандер (87).

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Олег Дидух, Sport.ua

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