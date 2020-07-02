Ассист Зозули принес Альбасете ничью в матче с Алькорконом

Украинский форвард отметился голевой передачей

  • 02.07.2020 23:06
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  • 1 комментарий
Ассист Зозули принес Альбасете ничью в матче с Алькорконом
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Сегодня «Альбасете» Романа Зозули в 37-м туре испанской Сегунды дома сыграл вничью 1:1 с «Алькорконом».

Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Именно Зозуля на 57-й минуте отдал голевую передачу на Даниэля Охеду.

«Альбасете» - «Алькоркон» - 1:1
Голы: 0:1 – 9 Сандаса, 1:1 – 57 Охеда

После 37 туров «Альбасете» занимает 18-е место в турнирной таблице Сегунды. Отрыв от зоны вылета – 3 очка.

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Олег Дидух, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 23:07
    +1
    Снова не забил? Прям сенсация
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 23:07
    +1
    Снова не забил? Прям сенсация
    Ссылка
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