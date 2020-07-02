Ассист Зозули принес Альбасете ничью в матче с Алькорконом

Сегодня «Альбасете» Романа Зозули в 37-м туре испанской Сегунды дома сыграл вничью 1:1 с «Алькорконом».

Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Именно Зозуля на 57-й минуте отдал голевую передачу на Даниэля Охеду.

«Альбасете» - «Алькоркон» - 1:1

Голы: 0:1 – 9 Сандаса, 1:1 – 57 Охеда

После 37 туров «Альбасете» занимает 18-е место в турнирной таблице Сегунды. Отрыв от зоны вылета – 3 очка.