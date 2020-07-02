Карлос Тевес может завершить карьеру

Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшее время.
36-летний ветеран не может договориться по поводу нового контракта со своим нынешним клубом, «Бока Хуниорс». Тевес хочет долгосрочное соглашение, «Бока» не готова пойти на такие условия.
При этом переходить в другой клуб Тевес не хочет, поэтому форвард либо подпишет новый контракт с «Бокой», либо завершит карьеру.
В прошлом сезоне Тевес провел за «Боку» 17 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
Источник — Ole
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