Карлос Тевес может завершить карьеру

Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшее время.

36-летний ветеран не может договориться по поводу нового контракта со своим нынешним клубом, «Бока Хуниорс». Тевес хочет долгосрочное соглашение, «Бока» не готова пойти на такие условия.

При этом переходить в другой клуб Тевес не хочет, поэтому форвард либо подпишет новый контракт с «Бокой», либо завершит карьеру.

В прошлом сезоне Тевес провел за «Боку» 17 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.