Карлос Тевес может завершить карьеру

Форвард не может договориться по новому контракту с «Бока Хуниорс»

  • 02.07.2020 22:12
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Карлос Тевес может завершить карьеру
© twitter.com/BocaJrsOficial

Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес рассматривает возможность завершения карьеры в ближайшее время.

36-летний ветеран не может договориться по поводу нового контракта со своим нынешним клубом, «Бока Хуниорс». Тевес хочет долгосрочное соглашение, «Бока» не готова пойти на такие условия.

При этом переходить в другой клуб Тевес не хочет, поэтому форвард либо подпишет новый контракт с «Бокой», либо завершит карьеру.

В прошлом сезоне Тевес провел за «Боку» 17 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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Источник — Ole

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