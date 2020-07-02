УАФ разрешила игрокам выступать за три разных клуба в одном сезоне

Украинская ассоциация футбола внесла временные изменения в регламент, которые позволяют игрокам в течение одного сезона выступать за три разных клуба.
Разрешить подобную норму решили в ФИФА и УЕФА, посоветовав утвердить ее национальным федерациям. Ранее футболистам было запрещено выступать более чем за две команды в одном сезоне.
Норма касается этого сезона и чемпионата 2020/21.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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