УАФ разрешила игрокам выступать за три разных клуба в одном сезоне

Украинская ассоциация футбола внесла временные изменения в регламент, которые позволяют игрокам в течение одного сезона выступать за три разных клуба.

Разрешить подобную норму решили в ФИФА и УЕФА, посоветовав утвердить ее национальным федерациям. Ранее футболистам было запрещено выступать более чем за две команды в одном сезоне.

Норма касается этого сезона и чемпионата 2020/21.