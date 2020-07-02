ФОТО. Элина Свитолина - на обложке журнала Forbes

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала на обложку авторитетного журнала Forbes. Темой номера стали «девушки, которые сделали себя сами».
Первая ракетка Украины в 2019 году стала одной из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американского «Forbes».
twitter.com/UkrainianTennis
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.