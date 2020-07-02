В Испании решили до конца сезона не открывать стадионы для зрителей

В Испании раздумывали над тем, чтобы открыть стадионы для болельщиков и допустить заполняемость хотя бы в 25%, однако в итоге решили этого не делать.

До конца сезона 2019/20 в Испании футбол будет при закрытых аренах.

«В этом сезоне для Ла Лиги открытие стадионов уже не приоритет. Очень сложно контролировать фанов. На дерби «Сеивльи» и «Бетиса» рядом с ареной собрались 2 тысячи фанов».

«Нельзя играться с такими вещами», - сказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Ведущие чемпионаты Европы доигрывают сезоны без болельщиков.