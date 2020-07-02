В пятницу, 3 июля «Атлетико» Мадрид в 34-м туре Ла Лиги дома примет «Мальорку». Начало матча – в 23:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
На данный момент «Атлетико» идет третьим в турнирной таблице Ла Лиги с 59 очками. «Мальорка» 18-я с 29 баллами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Олег Дидух, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.