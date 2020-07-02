Александр РЫКУН: «Игра закончилась — надо пивка выпить»

42-летний экс-полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун рассказал о том, как нарушал режим, будучи футболистом.

«Я никогда не ходил ни по ночным клубам, ни по казино. У меня другое было. Дача там, спокойный ресторан, где нет тусовок.

Я как-то ловил себя на мысли, что это уже в привычку вошло. Игра закончилась — надо пивка выпить, куда-то сходить. Было у меня такое время. Думаешь — зачем оно, вроде, и не хотелось… Но сыграл — надо пива выпить. Компания… Никто не подливал, не заливал, не ждали.

Это стало привычкой. Пива выпить, еще чего-то добавить. Я знаю, у нас есть футболисты, которые могли один-два бокала спокойно выпить — и все. А есть те, кому два бокала — это для начала. А потом пятый, шестой», — рассказал Рыкун.