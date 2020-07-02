Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Забиваю 100%»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает активно тренироваться.

«Забиваю 100%. Никогда на сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram, комментируя свежее фото с тренировки.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 27 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.