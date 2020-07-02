Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Забиваю 100%»

Украинский форвард «Бурсаспора» готовится к будущим матчам

  • 02.07.2020 17:18
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Забиваю 100%»
© Instagram. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает активно тренироваться.

«Забиваю 100%. Никогда на сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram, комментируя свежее фото с тренировки.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 27 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚽️score l100%🐊never give up

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

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