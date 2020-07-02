ФОТО. Любовь в воздухе. Экс-хавбек Динамо наслаждается отдыхом с женой

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Георги Пеев наслаждается отдыхом в компании своей жены.
За киевский клуб Пеев выступал в 2001–2006 годах, в УПЛ он сыграл 90 матчей и забил 8 голов.
41-летний болгарин завершил профессиональную карьеру в 2016 году и стал футбольным агентом.
«Любовь в воздухе», – подписал Георги Пеев фото с женой Цветелиной.
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