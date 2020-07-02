Известны имена футболистов Шахтера, которые могут не сыграть с Динамо

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к субботнему матчу с «Динамо». Утром 2-го июля «горняки» провели тренировку на поле спорткомплекса «Святошин».

Сессия началась с привычной разминки и упражнений с мячом, затем команда разделилась на две группы: игроки обороны занимались под руководством Жоау Брандау, а атакующие футболисты работали над развитием и завершением атак. Вторую часть занятия Луиш Каштру посвятил тактике и двусторонке на две трети поля.

Не принимали участия в тренировке получившие повреждения Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. При этом вернулся к беговой работе на поле защитник Валерий Бондарь, восстановившийся после травмы.

Матч 29-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» пройдет 4-го июля на столичном НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.