Богдан ЛЕДНЕВ: «У нас жесткая конкуренция за места в еврокубках»

Футболист «Зари» готовится к поединку с «Александрией»

  • 02.07.2020 15:28
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Богдан ЛЕДНЕВ: «У нас жесткая конкуренция за места в еврокубках»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

Полузащитник «Зари» Богдан Леднев ответил на вопросы в рамках подготовительного цикла к матчу с «Александрией».

- Богдан, непривычное время для тренировок футболистов – середина лета.
- Да, немного непривычно сейчас тренироваться. Довольно жарко. Обычно в такое время мы были в отпуске где-то на море (улыбается). Но это жизнь. Это футбол. Мы профессионалы и готовы работать при любых условиях.

- Сегодня, к примеру, чтобы облегчить нагрузку, команда тренируется утром.
- Да, это намного легче, чем проводить тренировку, когда солнце находится в самом пике. Считаю утреннюю тренировку хорошей практикой.

- Как настроение у ребят перед игрой с «Александрией»?
- Настроение хорошее. Все понимают, что нужен результат. Впереди идут важные матчи. Турнирная таблица очень плотная. Будем стараться выполнять требования тренерского штаба.

- Насколько неожиданной оказалась победа «Десны», и, соответственно, обострившаяся борьба за 2-4 места?
- Сложилась такая ситуация, при которой возникла жесткая конкуренция за места в еврокубках. Но, хорошо, что есть такая плотность и приятно будет из такой ситуации выйти победителем.

- Насколько улучшилось настроение коллектива после ничьей с «Шахтером» на выезде?
- Когда есть результат, то настроение хорошее появляется автоматически, и мотивации к новым победам появляется еще больше.

- «Александрия» в последнее время, откровенно говоря, соперник неудобный. Пора прерывать эту традицию?
- Согласен, однозначно. Мы будем работать по своему плану на игру и будем его придерживаться. Всем хочется выиграть у «Александрии» и для нашего положения в турнирной таблице это будет очень хорошо.

- Ожидаешь ли болельщиков, которые поддержат команду хотя бы возле ограды стадиона?
- По болельщикам очень соскучились. Ждем, когда они вернутся на стадионы. Даже сейчас, когда они поддерживают нас у ограды стадиона, за это им огромное спасибо. И не стоит забывать тех, кто смотрит нас по телевизору. Мы рады поддержке болельщиков.

- У ребят, которые поддержали команду в Чернигове с помощью автовышки, была такая же идея приехать и осуществить это в Запорожье.
- Да, они, так сказать, ввели новую традицию. После этого в игре «Десны» с «Динамо» я видел несколько автовышек, но это уже плагиат (улыбается).

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Источник — ФК Заря

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