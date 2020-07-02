ФОТО. Дуэлунд соскучился по фанатам

Полузащитнику киевского «Динамо» не хватает болельщиков на трибунах

  • 02.07.2020 14:15
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Дуэлунд соскучился по фанатам
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд признался, что соскучился по фанатам на трибунах.

«Скучаю по тем, кто на заднем плане», — написал Дуэлунд в Instagram, поделившись фото с одного из давних матчей. На заднем фоне расположена трибуна фанатов «Динамо».

В текущем сезоне Дуэлунд провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сумую за ними на задньому плані 🤷🏽‍♂️

Публикация от Mikkel Duelund (@duelund_99)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 02.07.2020 14:28
    0
    ... а фанати сумують за якісним футболом ДК !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.07.2020 14:28
    0
    ... а фанати сумують за якісним футболом ДК !
    Ссылка
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