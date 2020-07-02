ФОТО. Дуэлунд соскучился по фанатам

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд признался, что соскучился по фанатам на трибунах.
«Скучаю по тем, кто на заднем плане», — написал Дуэлунд в Instagram, поделившись фото с одного из давних матчей. На заднем фоне расположена трибуна фанатов «Динамо».
В текущем сезоне Дуэлунд провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
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Источник — Instagram
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