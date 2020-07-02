Игорь ПЛАСТУН: «Ван Дейк – топовый защитник, но я бы выбрал Варана»

Украинский защитник «Гента» – о лучших игроках на своей позиции

  • 02.07.2020 11:38
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Игорь ПЛАСТУН: «Ван Дейк – топовый защитник, но я бы выбрал Варана»
© Футбол 1/2/3. Игорь Пластун

29-летний защитник бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Игорь Пластун рассказал о лучших игроках на своей позиции.

«Кого-то одного назвать затруднительно. Я пытаюсь следить за футболистами, которые похожи на меня по параметрам. Пытаюсь подсматривать у них хорошие вещи. Мне нравятся защитники, как Рафаэль Варан. Для меня это один из лучших игроков на моей позиции. Вирджил Ван Дейк – топовый защитник. Но если говорить о команде мечты, то я бы выбрал Варана», - сказал Пластун.

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Источник — Футбол 1/2/3

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