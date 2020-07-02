Ван Дейк сравнил свой стиль игры с манерой Роджера Федерера

Лидер «Ливерпуля» пытается действовать расслаблено, как и легендарный теннисист

  • 02.07.2020 11:37
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Ван Дейк сравнил свой стиль игры с манерой Роджера Федерера
© SillySeason.com. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнил свой стиль игры с теннисистом Роджером Федерером.

«Я всегда был немного вальяжным как внешне, так и в игре. Думаю, есть хороший пример для сравнения в теннисе. Посмотрите, как играет Федерер. Кажется, что он вообще не старается, поэтому у соперников от этого опускаются руки. Они думают, что стараются изо всех сил, а их оппонент просто расслаблен в этот момент», - сказал Ван Дейк.

Напомним, что Вирджил ван Дейк в составе «Ливерпуля» стал чемпионом Англии.

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Источник — Daily Express

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