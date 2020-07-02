Parimatch провів квіз до дня спортивної журналістики

Переможці отримали призи

  • 02.07.2020 10:41
  • 43 просмотра
  • 0 комментариев
Parimatch провів квіз до дня спортивної журналістики

20 провідних спортивних журналістів напередодні свого професіонального свята зійшлися у запеклій боротьбі у квізі від Parimatch.

Інтелектуальна гра вже стала традиційною для представників ЗМІ, але цього разу вона вперше пройшла в режимі онлайн, щоб не порушувати карантинні обмеження. Але головне, що нічого не стало на заваді проведенню заходу до Міжнародного дня спортивної журналістики.

Ведучими квізу стали пресс-аташе національної збірної України Олександр Гливинський та Олег Баркаджиєв.

Протягом гри учасники довгий час не могли визначити явного лідера. Це свідчило про те, що на квіз зібралися дійсно справжні знавці спорту, які знають відповіді навіть на підступні запитання. Наприклад, пляшки з чим брав на перегони Тур де Франс француз Жан Робіч. Золотом, свинцем чи ртуттю? Серед учасників було чимало тих, хто знали правильну відповідь. Пляшки зі свинцем допомагали худенькому французу (60 кг) швидше долати спуски і у підсумку фінішувати першим.

А ось у квізі перше місце та звання найсильнішого ерудита дісталося Олегу Ткачуку. Також у топ-3 увійшли Максим Гіленко та Олександр Ващук.

«Кожен спортивний Квіз від Parimatch дарує атмосферу справжньої боротьби. Навіть, незважаючи на те, що цього разу ми провели гру у режимі онлайн. Тепер я розумію, чому у нас виходять такі цікаві та глибокі матеріали, їх пишуть справжні майстри своєї справи. Дякуємо всім нашим гостям за участь і окремо вітаю тих, хто зайняв призові місця» — прокоментував захід представник Parimatch Вадим Місюра.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности