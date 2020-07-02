ФОТО. Сергей Ребров с трофеем лучшего тренера года

Тренер доволен признанием

  • 02.07.2020 10:59
  • 983 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Сергей Ребров с трофеем лучшего тренера года
© fradi.hu

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Федерация футбола страны вручила награды по итогам сезона.

Под руководством Реброва команда в завершившемся сезоне защитила чемпионский титул и играла в групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров прокомментировал свой успех так: «Это награда для всей моей команды, спасибо всем, кто способствовал успеху Ференцвароша. Это второй год и второе золото, я рад, что они это признали».

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
      digsum, 02.07.2020 11:35
    +1
    Абсолютно заслуженно. Интересно, куда дальше двинет. Можно пытаться в топ-5, вон Валенсия без коуча (ну это на правах шутеечки).
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.07.2020 11:35
    +1
    Абсолютно заслуженно. Интересно, куда дальше двинет. Можно пытаться в топ-5, вон Валенсия без коуча (ну это на правах шутеечки).
    Ссылка
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