ФОТО. Сергей Ребров с трофеем лучшего тренера года

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Федерация футбола страны вручила награды по итогам сезона.

Под руководством Реброва команда в завершившемся сезоне защитила чемпионский титул и играла в групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров прокомментировал свой успех так: «Это награда для всей моей команды, спасибо всем, кто способствовал успеху Ференцвароша. Это второй год и второе золото, я рад, что они это признали».