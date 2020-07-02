ФОТО. Сергей Ребров с трофеем лучшего тренера года

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Федерация футбола страны вручила награды по итогам сезона.
Под руководством Реброва команда в завершившемся сезоне защитила чемпионский титул и играла в групповом этапе Лиги Европы.
Сергей Ребров прокомментировал свой успех так: «Это награда для всей моей команды, спасибо всем, кто способствовал успеху Ференцвароша. Это второй год и второе золото, я рад, что они это признали».
Виталий Петровский, Sport.ua
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