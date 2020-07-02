Игорь ПЛАСТУН: «По тренировкам видно, что с Яремчуком все в порядке»

29-летний защитник бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал восстановление от травмы партнера по команде Романа Яремчука.
«Все хорошо. По тренировкам видно, что все в порядке. Самым главным он называет то, что пропали болевые ощущения, которые были до операции. Он настроен работать, набирать лучшие кондиции, чтобы помогать клубу и национальной сборной», - сказал Пластун.
Ранее сообщалось, что Яремчук полностью восстановился после травмы.
Источник — Футбол 1/2/3
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