Фиорентина ведет переговоры с Эмери

Экс-тренер «Арсенала» может продолжить карьеру в Италии

  • 02.07.2020 10:38
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Фиорентина ведет переговоры с Эмери
© ФК Арсенал. Унаи Эмери

«Фиорентина» собирается назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

Как сообщает итальянская пресса, клуб уже вступил в переговоры с испанским специалистом.

Напомним, что Эмери остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Арсенала».

«Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет пригласить Маурицио Сарри.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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