Фиорентина ведет переговоры с Эмери

«Фиорентина» собирается назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.
Как сообщает итальянская пресса, клуб уже вступил в переговоры с испанским специалистом.
Напомним, что Эмери остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Арсенала».
«Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет пригласить Маурицио Сарри.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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