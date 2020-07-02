Фиорентина ведет переговоры с Эмери

«Фиорентина» собирается назначить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

Как сообщает итальянская пресса, клуб уже вступил в переговоры с испанским специалистом.

Напомним, что Эмери остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Арсенала».

«Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет пригласить Маурицио Сарри.