ВИДЕО. Десять лет назад состоялась самая драматичная развязка в истории ЧМ

Второго июля 2010 года в матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Уругвая в сумасшедшем матче переиграла команду Ганы.

Основное время завершилось со счетом 1:1, но самое интересное началось в конце добавленного. В одной из атак африканская команда должна была забивать победный гол, но Луис Суарес выбил мяч руками с линии ворот, за что сразу же был справедливо удален португальским арбитром Бенкеренсой Олегариу.

Судья также назначил пенальти, который подошел пробивать Асамоа Гьян. Убитый горем Суарес уже направлялся в подтрибунное помещение, натянув на голову майку, чтобы спрятать слезы. Но штатный пенальтист Ганы не сумел совладать с эмоциями и угодил в перекладину.

Последовавшая после этого серия пенальти победителем определила именно уругвайцев, Гана не смогла стать первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал ЧМ. К слову, в послематчевой серии Асамоа Гьян уверенно реализовал 11-метровый удар.

Полный обзор матча здесь.