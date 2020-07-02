ВИДЕО. Десять лет назад состоялась самая драматичная развязка в истории ЧМ

Руки Луиса Суареса вывели Уругвай в полуфинал мундиаля

  • 02.07.2020 10:35
  • 1531 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Десять лет назад состоялась самая драматичная развязка в истории ЧМ
© ФИФА

Второго июля 2010 года в матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Уругвая в сумасшедшем матче переиграла команду Ганы.

Основное время завершилось со счетом 1:1, но самое интересное началось в конце добавленного. В одной из атак африканская команда должна была забивать победный гол, но Луис Суарес выбил мяч руками с линии ворот, за что сразу же был справедливо удален португальским арбитром Бенкеренсой Олегариу.

Судья также назначил пенальти, который подошел пробивать Асамоа Гьян. Убитый горем Суарес уже направлялся в подтрибунное помещение, натянув на голову майку, чтобы спрятать слезы. Но штатный пенальтист Ганы не сумел совладать с эмоциями и угодил в перекладину.

Последовавшая после этого серия пенальти победителем определила именно уругвайцев, Гана не смогла стать первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал ЧМ. К слову, в послематчевой серии Асамоа Гьян уверенно реализовал 11-метровый удар.

Полный обзор матча здесь.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 02.07.2020 11:15
    +1
    Суарес спробував себе в волейболі))
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:04
    +3
    Смотрел, эпичный получился матч!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.07.2020 11:04
    +3
    Смотрел, эпичный получился матч!
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 02.07.2020 11:15
    +1
    Суарес спробував себе в волейболі))
    Ссылка
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