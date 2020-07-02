Владлен ЮРЧЕНКО: «Динамо или Десна? Не могу сказать, кто сильнее»

Полузащитник «Зари» Владлен Юрченко рассказал о борьбе с «Динамо» и «Десной» за второе место.

— После карантина вы уже сыграли и против «Динамо», и против «Десны». Кто из них сильнее?

— Не могу сказать, кто сильнее. У этих команд разный стиль игры. Мы же тоже обращаем внимание только на себя. С каждым из этих соперников играть тяжело. И у «Десны», и у «Динамо» хорошие, качественные футболисты, профессиональные тренеры.

— Удивились, что «Десна» обыграла в Чернигове «Динамо»?

— Не сильно. Мы знали, что там будет хорошая игра. В Чернигове всем командам тяжело противостоять «Десне». Понимали, что игра с «Динамо» для «Десны» тоже важная и будет упорная и интересная.

— В последнем туре чемпионата «Заря» играет с «Десной».

— Да, борьба будет идти до последнего тура. Никто не хочет сходить с дистанции, все будут гнуть свою линию до последнего.

Читайте также: Владлен ЮРЧЕНКО: «С Динамо такие пенальти не ставят»