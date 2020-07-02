Стали известны даты и время начала матчей 30 тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 30 тура УПЛ сезона-2019/2020 года, в рамках которого «Динамо» сыграет на выезде с «Александрией», а «Десна» примет «Шахтер».
30 ТУР
Суббота, 11 июля
17:00. «Колос» – «Заря»
19:30. «Днепр-1» – «Львов»
Воскресенье 12 июля
17:00. «Мариуполь» – «Олимпик»
17:00. «Карпаты» – «Ворскла»
19:30. «Десна» – «Шахтер»
19:30. «Александрия» – «Динамо»
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Источник — УПЛ
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