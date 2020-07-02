Продажа стадиона Черноморец находится под угрозой срыва

Покупка стадиона «Черноморец» американской компанией Allrise Capital Inc. находится под угрозой срыва, поскольку на арену наложен арест.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на стадион 11-го июня. Фонд гарантирования вкладов, который занимался продажей стадиона «Черноморец», обжалует это решение.

В четверг, 2-го июля, обжалование рассмотрит Киевский апелляционный суд. 3-го июля фонд планирует подать ходатайство об отмене ареста в Шевченковский районный суд.

В фонде настаивают на том, что по украинскому законодательству запрещено накладывать арест на имущество, которое принадлежит неплатежеспособному банку. Стадион «Черноморец» был активом «Имексбанка», его арест несколько раз признавался незаконным.