Продажа стадиона Черноморец находится под угрозой срыва

На одесскую спортивную арену наложен арест

  • 02.07.2020 03:44
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  • 1 комментарий
Продажа стадиона Черноморец находится под угрозой срыва
© ФК Черноморец

Покупка стадиона «Черноморец» американской компанией Allrise Capital Inc. находится под угрозой срыва, поскольку на арену наложен арест.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на стадион 11-го июня. Фонд гарантирования вкладов, который занимался продажей стадиона «Черноморец», обжалует это решение.

В четверг, 2-го июля, обжалование рассмотрит Киевский апелляционный суд. 3-го июля фонд планирует подать ходатайство об отмене ареста в Шевченковский районный суд.

В фонде настаивают на том, что по украинскому законодательству запрещено накладывать арест на имущество, которое принадлежит неплатежеспособному банку. Стадион «Черноморец» был активом «Имексбанка», его арест несколько раз признавался незаконным.

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Источник — Лига.net

(1 голос)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.07.2020 04:45
    -1
    Не надо пробовать чужакам, украинцев рабами они хотят видеть. Это надо помнить.
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