ВИДЕО. Точно в цель. Селезнев показал, как забивает на тренировке

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает активную подготовку к будущим поединкам своей команды.
«Никогда не сдавайтесь», — традиционно написал Селезнев в Instagram, комментируя видео тренировки, где он точно поражает ворота с разных позиций.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 27 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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