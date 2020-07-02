ВИДЕО. Точно в цель. Селезнев показал, как забивает на тренировке

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев продолжает активную подготовку к будущим поединкам своей команды.

«Никогда не сдавайтесь», — традиционно написал Селезнев в Instagram, комментируя видео тренировки, где он точно поражает ворота с разных позиций.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 27 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.