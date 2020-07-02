ФОТО. Зинченко на позитивной ноте

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжает готовиться к будущим поединкам «горожан».
«На позитивной ноте», — написал Зинченко в Instagram, комментируя свежее фото с тренировки.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.