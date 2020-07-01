Сумели защитить титул. Реброва назвали лучшим тренером сезона в Венгрии

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Федерация футбола страны вручила награды по итогам сезона.
Под руководством Реброва команда в завершившемся сезоне защитила чемпионский титул и играла в групповом этапе Лиги Европы.
Сергей Ребров прокомментировал свой успех так: «У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше».
Az Év Edzője!— MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020
A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.
🗣️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx
Источник — Twitter
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