Сумели защитить титул. Реброва назвали лучшим тренером сезона в Венгрии

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Федерация футбола страны вручила награды по итогам сезона.

Под руководством Реброва команда в завершившемся сезоне защитила чемпионский титул и играла в групповом этапе Лиги Европы.

Сергей Ребров прокомментировал свой успех так: «У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше».