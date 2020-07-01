Алавес – Гранада – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Алавес» дома проиграл «Гранаде» со счетом 0:2.
Лучшие моменты матча Алавес - Гранада
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сольдадо (Гранада).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин (Гранада).
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Источник — MEGOGO
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