Первая лига. Пикник — и на обочину

Свой первый поединок после возобновления сезона провел «Рух». «Шуметь» клуб начал еще на карантине. Сначала неожиданно сменился наставник, затем президент устроил словесные перепалки с другими участниками по поводу рестарта, а закончилось все пропуском стартового тура возобновленного чемпионата. Мол, у игроков обнаружили коронавирус, необходима самоизоляция, увенчавшаяся… скандальным командным походом на пикник.

Таким образом, имея в запасе перенесенный матч с «Агробизнесом», команда под руководством нового тренера Ивана Федыка встретилась с «Николаевом» и не смогла переиграть его, потеряв драгоценные очки в борьбе за топ-3 — 1:1. Пришлось даже спасаться, ведь первый тайм выиграли «корабелы».

«Авангард» не оставляет попыток повыситься в классе и пытается не отставать от первой тройки. В поединке с тремя пенальти подопечные Александра Косевича переиграли «Кремень» — 1:0.

«Металлург», скорее всего, новый сезон начнет во Второй лиге. Команде тяжело рассчитывать на спасение, не набирая очков. Вот и в последнем туре запорожцы дома не смогли ничего противопоставить «Агробизнесу» — 1:3. Экс-тренер дубля «Карпат» Александр Чижевский, не так давно возглавивший команду из Волочиска, стартовал в дивизионе с победы.

Комфортно себя чувствует «Горняк-Спорт». Команда Игоря Жабченко спокойно идет в середине таблицы и доигрывает сезон в свое удовольствие. Видно, что желания хватает и это на себе прочувствовали «Балканы» — 4:0.

Очень прилично пока выглядит «Металлист 1925». Видно, что харьковчане подошли к рестарту в хорошей форме и это помогло им добыть вторую победу кряду. И снова убедительную. Разгром «Черкащины» со счетом 4:1.



ФК Минай

А вот «Ингулец» подвинулся с первого места. В центральном поединке тура петровцы на выезде разошлись миром с еще одним претендентом на Премьер-лигу «Минаем». Команды выдали боевой поединок, с двумя забитыми голами, 11 желтыми карточками и одним удалением в составе гостей.

Одесский «Черноморец» после провального начала чемпионата и затянувшегося межсезонья преобразился. Под руководством нового коуча Сергея Ковальца «моряки» добыли вторую победу кряду. На сей раз — уже на выезде, да еще не самом простеньком — в Ивано-Франковске. Единственный гол у молодого 21-летнего форварда Андрея Штогрина, это его первый точный выстрел в текущем сезоне. Вот только рассчитывать на Премьер-лигу не приходится, правда, и от зоны вылета команда отдалилась прилично.

В заключительном матче тура «Волынь» принимала «Оболонь Бровар». Здесь решалось многое, выиграли лучане — 1:0. Спас, как всегда, Денис Кожанов, он же — лучший бомбардир команды.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига, 21-й тур

29 июня, понедельник

«Николаев» — «Рух» — 1:1

Голы: Яворский, 36 — Русин, 54.

«Авангард» — «Кремень» — 1:0

Гол: Лобов, 17 пенальти.

«Металлург» — «Агробизнес» — 1:3

Голы: Сарапий, 49 пенальти — Н. Когут, 43, Черненко, 47, Козьбан, 57.

«Горняк-Спорт» — «Балканы» — 4:0

Голы: Лозовый, 24, Хомченко, 70, Чередниченко, 75 пенальти, Герасимец, 85 пенальти.

Удаление: Векляк (Г), 79.

«Черкащина» — «Металлист 1925» — 1:4

Голы: Нечай, 87 — Фрейтас, 19, 56, Цвиренко, 59, Банасевич, 75.

«Минай» — «Ингулец» — 1:1

Голы: Нуриев, 39 — Мишуренко, 73.

Удаление: Семенко, 54.

30 июня, вторник

«Прикарпатье» — «Черноморец» — 0:1

Гол: Штогрин, 60.

Удаление: Юречко, 68 — Лухтанов, 72.

«Волынь» — «Оболонь Бровар» — 1:0

Гол: Кожанов, 38.

Турнирная таблица Первой лиги