Алибеков и Качараба проиграли финал Кубка Чехии со Слованом Либерец

Сегодня, 1 июля, состоялся финал Кубка Чехии, в котором встречались «Слован» Либерец и «Спарта» Прага.

В стартовом составе хозяев поля появился украинский футболист Тарас Качараба, а на 71-й минут на замену вышел Ахмед Алибеков.

Хозяева поля вели в счете, однако «Слован» уступил сопернику со счетом 1:2, и украинцы остановились за шаг от трофея.

Кубок Чехии. Финал

«Слован» Либерец – «Спарта» Прага – 1:2

Голы: Пешек, 50 – Моберг-Карлссон, 65, Канга, 73 (пен.)