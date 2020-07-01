ВИДЕО. Призываю спасти Карпаты. Глава Львовской ОГА обратился к бизнесменам

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал бизнесменов спасти львовский клуб:
«У каждого города есть своя визитная карточка. Одной из наших, бесспорно, является культовый футбольный клуб «Карпаты».
За время своей истории он переживал разное: стремительные взлеты и феерические победы, трофеи, а также и времена поражений. Сегодня, как никогда, «Карпаты» нуждаются в нашей поддержке.
Поэтому я призываю ответственный бизнес присоединиться финансово. Нельзя допустить, чтобы «бело-зеленые» пропустили завершение этого сезона. Вы же помните? Миллион сердец – одно биение, «Карпаты» Львов – на всю жизнь».
Источник — Facebook
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А завтра Ахметова или Коломойского спасать будем чтобы они с карты Украины не исчезли.
А завтра Ахметова или Коломойского спасать будем чтобы они с карты Украины не исчезли.
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