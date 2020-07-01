ВИДЕО. Призываю спасти Карпаты. Глава Львовской ОГА обратился к бизнесменам

Максим Козицкий не хочет, чтобы клуб исчез с футбольной карты Украины

  • 01.07.2020 20:57
  • 1240 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Призываю спасти Карпаты. Глава Львовской ОГА обратился к бизнесменам
© YouTube. Максим Козицкий

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал бизнесменов спасти львовский клуб:

«У каждого города есть своя визитная карточка. Одной из наших, бесспорно, является культовый футбольный клуб «Карпаты».

За время своей истории он переживал разное: стремительные взлеты и феерические победы, трофеи, а также и времена поражений. Сегодня, как никогда, «Карпаты» нуждаются в нашей поддержке.

Поэтому я призываю ответственный бизнес присоединиться финансово. Нельзя допустить, чтобы «бело-зеленые» пропустили завершение этого сезона. Вы же помните? Миллион сердец – одно биение, «Карпаты» Львов – на всю жизнь».

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Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.07.2020 21:39
    0
    Вообще не жалко. После Кононова только вниз. Название у клуба вызывает ассоциации с мопедом. Ну и интриги, скандалы, тлен..
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2020 21:32
    +1
    Муґунот Уух, 01.07.2020 21:26
    а крім одягти зелену футболку та патетичних звернень до "відповідально бізенсу" цей політрук щось конкретне не збирається для Карпат зробити?
    Що саме? Вийти на Зе, щоб той нагнув Ко?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.07.2020 21:26
    0
    а крім одягти зелену футболку та патетичних звернень до "відповідально бізенсу" цей політрук щось конкретне не збирається для Карпат зробити?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 21:24
    +2
    зачем спасать тех кто давно и целенаправленно старается самоуничтожиться, всё-равно же добьются своего.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 21:16
    +2
    тут двояко-от исчезновения надо спасать брендно пусть вылетит в 1лигу-по спортивному принципу а не как раньше
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 01.07.2020 21:09
    +3
    и так это недорозумение каждый год спасать будем
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2020 21:07
    +3
    Как это спасти....там же собственник есть даже два.
    А завтра Ахметова или Коломойского спасать будем чтобы они с карты Украины не исчезли.
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 01.07.2020 21:09
    +3
    и так это недорозумение каждый год спасать будем
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2020 21:07
    +3
    Как это спасти....там же собственник есть даже два.
    А завтра Ахметова или Коломойского спасать будем чтобы они с карты Украины не исчезли.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 21:24
    +2
    зачем спасать тех кто давно и целенаправленно старается самоуничтожиться, всё-равно же добьются своего.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 21:16
    +2
    тут двояко-от исчезновения надо спасать брендно пусть вылетит в 1лигу-по спортивному принципу а не как раньше
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2020 21:32
    +1
    Муґунот Уух, 01.07.2020 21:26
    а крім одягти зелену футболку та патетичних звернень до "відповідально бізенсу" цей політрук щось конкретне не збирається для Карпат зробити?
    Що саме? Вийти на Зе, щоб той нагнув Ко?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.07.2020 21:39
    0
    Вообще не жалко. После Кононова только вниз. Название у клуба вызывает ассоциации с мопедом. Ну и интриги, скандалы, тлен..
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 01.07.2020 21:26
    0
    а крім одягти зелену футболку та патетичних звернень до "відповідально бізенсу" цей політрук щось конкретне не збирається для Карпат зробити?
    Ссылка
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