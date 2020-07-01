В четверг, 2-го июля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал Сосьедад» будет принимать «Эспаньол».
Поединок пройдет в Сан-Себастьяне, на стадионе «Аноэта». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» покажет телеканал «Футбол 1».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Денис Шаховец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.