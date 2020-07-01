ГАСПЕРИНИ: «Жаль, что Малиновский не поможет нам в матче с Наполи»

В четверг «Аталанта» в рамках Серии A примет на своем поле «Наполи», однако украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

«В команде позитивный настрой, ведь мы выиграли три матча подряд после рестарта сезона. Что касается «Наполи», то ожидалось, что они будут бороться за титул, но старт получился проблемным для них. Впрочем, сейчас у них все хорошо».

«Жаль, что не сыграет Малиновский, а также проблемы со здоровьем у Паломино, но остальные игроки в порядке и готовы играть. Ожидаем классный матч», - сказал Гасперини.

«Аталанта» закрепилась на 4-м месте, а «Наполи» идет на 6-й позиции.