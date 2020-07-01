Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

В прошлую субботу, 27 июня, был завершен сезон 2019/2020 в немецкой Бундеслиге.

Сегодня Немецкая футбольная лига на своем сайте сообщила о том, что новый сезон в элитном дивизионе немецкого футбола начнется 18 сентября.

Во второй Бундеслиге сезон начнется раньше – 28 августа.

Также в связи с более поздним началом сезона, вероятно, будет сокращен зимний перерыв. Полный календарь сезона пока не опубликован.