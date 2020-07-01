МЮ согласился продлить аренды Санчеса и Смоллинга до конца июля

Два игрока «Манчестер Юнайтед», защитник Крис Смоллинг и форвард Алексис Санчес, проводят нынешний сезон в аренде в «Роме» и «Интере» соответственно.
Сроки аренд были рассчитаны до конца июня. Однако «Манчестер Юнайтед» согласился продлить арендные соглашения обеих игроков до конца июля, чтобы Санчес и Смоллинг смогли доиграть сезон в Серии А.
При этом «Манчестер Юнайтед» отказался продлевать аренды Санчеса и Смоллинга на август, когда будет доигран сезон в еврокубках.
Таким шагом «Красные дьяволы» надеются ослабить своих потенциальных конкурентов по Лиге Европы.
Источник — Sky Sport Italia
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