МЮ согласился продлить аренды Санчеса и Смоллинга до конца июля

Два игрока «Манчестер Юнайтед», защитник Крис Смоллинг и форвард Алексис Санчес, проводят нынешний сезон в аренде в «Роме» и «Интере» соответственно.

Сроки аренд были рассчитаны до конца июня. Однако «Манчестер Юнайтед» согласился продлить арендные соглашения обеих игроков до конца июля, чтобы Санчес и Смоллинг смогли доиграть сезон в Серии А.

При этом «Манчестер Юнайтед» отказался продлевать аренды Санчеса и Смоллинга на август, когда будет доигран сезон в еврокубках.

Таким шагом «Красные дьяволы» надеются ослабить своих потенциальных конкурентов по Лиге Европы.