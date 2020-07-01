Зинедин ЗИДАН: «Гонка с Барселоной не закончена. Реал ничего не выиграл»

Наставник призывает игроков не расслабляться

  • 01.07.2020 18:10
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
Зинедин ЗИДАН: «Гонка с Барселоной не закончена. Реал ничего не выиграл»
© marca.com

На рестарте сезона Ла Лиги «Реал» отставал от «Барселоны» на 2 очка, однако в случае победы в четверг мадридская команда будет опережать каталонцев на 4 пункта.

Тренер Зинедин Зидан просит команду не расслабляться.

«Мы еще ничего не выиграли, и я говорил об этом игрокам. Гонка за титул не завершена, а наш соперник будет бороться до конца. Играть еще 6 туров, 18 очков».

«У нас нет самоуверенности и никто не говорит, что мы уже выиграли», - сказал Зидан.

«Барселона» в трех из последних четырех туров сыграла вничью.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности