Зинедин ЗИДАН: «Гонка с Барселоной не закончена. Реал ничего не выиграл»

На рестарте сезона Ла Лиги «Реал» отставал от «Барселоны» на 2 очка, однако в случае победы в четверг мадридская команда будет опережать каталонцев на 4 пункта.

Тренер Зинедин Зидан просит команду не расслабляться.

«Мы еще ничего не выиграли, и я говорил об этом игрокам. Гонка за титул не завершена, а наш соперник будет бороться до конца. Играть еще 6 туров, 18 очков».

«У нас нет самоуверенности и никто не говорит, что мы уже выиграли», - сказал Зидан.

«Барселона» в трех из последних четырех туров сыграла вничью.