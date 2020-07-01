Зинедин ЗИДАН: «Гонка с Барселоной не закончена. Реал ничего не выиграл»

На рестарте сезона Ла Лиги «Реал» отставал от «Барселоны» на 2 очка, однако в случае победы в четверг мадридская команда будет опережать каталонцев на 4 пункта.
Тренер Зинедин Зидан просит команду не расслабляться.
«Мы еще ничего не выиграли, и я говорил об этом игрокам. Гонка за титул не завершена, а наш соперник будет бороться до конца. Играть еще 6 туров, 18 очков».
«У нас нет самоуверенности и никто не говорит, что мы уже выиграли», - сказал Зидан.
«Барселона» в трех из последних четырех туров сыграла вничью.
Источник — Marca
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