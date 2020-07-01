Манчестер Сити – Ливерпуль. На что поставить, когда всё уже решено?

Чемпионский коридор для красных

  • 01.07.2020 17:40
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  • 1 комментарий
Манчестер Сити – Ливерпуль. На что поставить, когда всё уже решено?
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«Ливерпуль» – чемпион Англии! Впервые за 30 лет. За это время «мерсисайдцы» успели выиграть все возможные трофеи – Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, но английская Премьер-Лига им никак не покорялась. И вот наконец-то это проклятие было разрушено. Символично, что церемония награждения пройдет в Манчестере после матча со своим прямым конкурентом. Хосеп Гвардиола уже заявил, что из уважения к сопернику футболисты «Манчестер Сити» сделают чемпионский коридор для «Ливерпуля».

Коэффициенты Favbet: 2 – 3.7 – 3.5

Немного удивительно, но букмекеры Favbet отдают небольной перевес «горожанам». Конечно, если б «Ман Сити» обыграл «Челси» в прошлом туре, то сегодняшний матч с «Ливерпулем»  имел бы совсем другую важность и чемпионская гонка могла бы продолжиться еще на несколько туров. А так по сути весь матч превращается лишь в прелюдию перед главным событием – награждением команды Юргена Клоппа

Впрочем, вряд ли обе команды будут играть совсем без желания. У «Ливерпуля» осталась последняя цель – поставить рекорд Премьер-Лиги по количеству побед и очков за один сезон и тем самым сделать этот сезон абсолютно легендарным.  Сейчас оба рекорда принадлежат как раз «Манчестер Сити» - два года назад «горожане» набрали феноменальные 100 очков. Но «Ливерпуль» способен набрать больше.  

Эксперты отдают небольшой перевес «Ман Сити», видимо, потому что команда играет дома. Но когда матчи проходят без зрителей, перевес своего поля практически нивелируется. И объективно шансы равны. В итоге всё упирается в мотивацию. Если Юргену Клоппу удастся настроить свою команду на борьбу, то «красным» под силу как минимум не проиграть

Прогноз: Ливерпуль не проиграет – 1.75 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 01.07.2020 18:24
    0
    будет много голов и красивый футбол
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 01.07.2020 18:24
    0
    будет много голов и красивый футбол
    Ссылка
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