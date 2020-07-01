Контракт с Арисом истек. Экс-форвард Динамо стал свободным агентом

Бывший форвард «Динамо» Браун Идейе получил статус свободного агента, так как срок действия его контракта с греческим «Арисом» истек 30 июня.

По имеющейся информации, 31-летний нигериец отверг поступившее ему предложение «Ариса» о пролонгации сотрудничества еще на сезон.

Официально «Арис» эти сведения пока не подтверждает, равно как и непонятно, где продолжит карьеру Идейе. Однако ранее сообщалось, что интерес к экс-«динамовцу» проявляют турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче».

За «Арис» Идейе отыграл один сезон, проведя 31 официальный матч и записав на свой счет 10 голов и 1 ассист.