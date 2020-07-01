С Уигана снимут 12 очков, клуб может вылететь из Чемпионшипа

Только в начале июня сообщалось о том, что компания из Гонконга стала владельцем «Уигана», который сейчас выступает в Чемпионшипе.
Однако пандемия коронавируса серьезно ударила по финансовому положению клуба. Владельцы «Уигана» больше не в состоянии выполнять свои обязательства, и в клубе была введена внешняя администрация. Она приводит бухгалтерию клуба в порядок и готовит его к продаже.
Как только руководство клуба официально подтвердит введение внешней администрацию, «Уиган» будет оштрафован на 12 очков.
Такой штраф грозит «Уигану» понижением в классе. Сейчас клуб идет 14-м в турнирной таблице Чемпионшипа, и отрыв от зоны вылета составляет всего 8 очков.
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