Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не будет защищать титул. Он будет атаковать его»

Игра слов от триумфатора

  • 01.07.2020 17:52
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Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не будет защищать титул. Он будет атаковать его»
© Skysports.com

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в новом сезоне его команде будет сложно сохранить титул АПЛ, однако команда не намерена его защищать.

«Манчестер Сити», МЮ и «Челси» станут сильнее. «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Лестер» тоже спать не собираются, поэтому будет очень тяжело повторить наш результат».

«Так что защищать титул мы не будем. Мы будем атаковать его - и только так можно добиться успеха», - убежден Клопп.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне впервые в эру АПЛ сумел взять чемпионский титул.

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Источник — BBC

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