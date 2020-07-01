Бавария не смогла договориться по контракту с Алабой

Контракт Давида Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Чемпионы Германии хотели продлить соглашение с 28-летним австрийцем, однако договориться не смогли.
Алаба хочет покинуть «Баварию» нынешним летом и перебраться в другой чемпионат. Убедить его остаться в «Баварии» могло только существенное повышение зарплаты, однако мюнхенский клуб не готов удовлетворить финансовые требования игрока.
Интерес к Алабе проявляют «Интер», «Реал», «Барселона» и еще несколько европейских топ-клубов. Трансферная стоимость австрийца оценивается в 52 миллиона евро.
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