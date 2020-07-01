В четверг, 2-го июля, состоится поединок 29-го тура Серии А, в котором «Аталанта» примет «Наполи».
Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Отметим, что будущие хозяева занимают четвертую позицию в турнирной таблице, гости – 6-ю.
В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Наполи» покажет телеканал «Футбол 2».
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Владимир Клепач, Sport.ua
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