Шахтеру Вернидуба могут существенно сократить финансирование

По информации СМИ Беларуси, со второго круга клубу «Шахтер» Солигорск, который тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб, могут сократить финансирование.
В клубе не стали это скрывать, а директор «Шахтера» Андрей Леончик сказал, что многое зависит от выступлений в еврокубках и финансов, полученных от УЕФА.
Вернидуб неудачно начал сезон, однако сумел исправить ситуацию и сейчас «Шахтер» идет на 2-м месте в трех очках от лидера.
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Источник — Трибуна Беларусь
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