Шахтеру Вернидуба могут существенно сократить финансирование

У клуба из Солигорска могут возникнуть проблемы

  • 01.07.2020 15:52
  • 1314 просмотров
  • 8 комментариев
Шахтеру Вернидуба могут существенно сократить финансирование
© twitter.com/fcshakhterby

По информации СМИ Беларуси, со второго круга клубу «Шахтер» Солигорск, который тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб, могут сократить финансирование.

В клубе не стали это скрывать, а директор «Шахтера» Андрей Леончик сказал, что многое зависит от выступлений в еврокубках и финансов, полученных от УЕФА.

Вернидуб неудачно начал сезон, однако сумел исправить ситуацию и сейчас «Шахтер» идет на 2-м месте в трех очках от лидера.

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Источник — Трибуна Беларусь

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:38
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 16:34
    Палыч и Газаев не из дк, но понятно уже что российских тренеров не пригласят больше.
    Это были исключения из правил то по принципу совка видимо больше и не факт что суркс сильно счастлив был от второго прихода семина да пса, а сейчас ясное дело что не позовут, да особо и не много кого звать даже если б были для этого предпосылки, другой вопрос что даже если михо соблаговолит сдрыснуть обратно к мониторам, то суркс обязательно найдет кого-то из дк, при том что результата никакого то и нет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 16:34
    0
    Alex86 1, 01.07.2020 16:31
    Тому! У суркса маничка что б были из дк тренеры, а там черпать уже нечего, вот и результат
    Палыч и Газаев не из дк, но понятно уже что российских тренеров не пригласят больше.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:31
    0
    Vladislav Pohily, 01.07.2020 16:20
    Чому його тоді було не взяти в ДК... Чоловік завжди працює з тим що є і дає результат.
    Тому! У суркса маничка что б были из дк тренеры, а там черпать уже нечего, вот и результат
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 16:29
    -1
    Vladislav Pohily, 01.07.2020 16:20
    Чому його тоді було не взяти в ДК... Чоловік завжди працює з тим що є і дає результат.
    и у Сурка кончится бабло-приход Вернидуба-эт знак какой-то
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 01.07.2020 16:20
    0
    Ну так он вроде и не в клубе у Шейхов работает. 8 лет в Заре как-то же тренировал и места даже призовые занимал.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2020 16:20
    +1
    Чому його тоді було не взяти в ДК... Чоловік завжди працює з тим що є і дає результат.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2020 16:17
    0
    Это ше знак))))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 16:04
    +2
    невезет ему-куда не придетвезде проблемы с баблом?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 16:04
    +2
    невезет ему-куда не придетвезде проблемы с баблом?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.07.2020 16:20
    +1
    Чому його тоді було не взяти в ДК... Чоловік завжди працює з тим що є і дає результат.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:38
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 16:34
    Палыч и Газаев не из дк, но понятно уже что российских тренеров не пригласят больше.
    Это были исключения из правил то по принципу совка видимо больше и не факт что суркс сильно счастлив был от второго прихода семина да пса, а сейчас ясное дело что не позовут, да особо и не много кого звать даже если б были для этого предпосылки, другой вопрос что даже если михо соблаговолит сдрыснуть обратно к мониторам, то суркс обязательно найдет кого-то из дк, при том что результата никакого то и нет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 16:34
    0
    Alex86 1, 01.07.2020 16:31
    Тому! У суркса маничка что б были из дк тренеры, а там черпать уже нечего, вот и результат
    Палыч и Газаев не из дк, но понятно уже что российских тренеров не пригласят больше.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:31
    0
    Vladislav Pohily, 01.07.2020 16:20
    Чому його тоді було не взяти в ДК... Чоловік завжди працює з тим що є і дає результат.
    Тому! У суркса маничка что б были из дк тренеры, а там черпать уже нечего, вот и результат
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 01.07.2020 16:20
    0
    Ну так он вроде и не в клубе у Шейхов работает. 8 лет в Заре как-то же тренировал и места даже призовые занимал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2020 16:17
    0
    Это ше знак))))
    Ссылка
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