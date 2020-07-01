Шахтеру Вернидуба могут существенно сократить финансирование

По информации СМИ Беларуси, со второго круга клубу «Шахтер» Солигорск, который тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб, могут сократить финансирование.

В клубе не стали это скрывать, а директор «Шахтера» Андрей Леончик сказал, что многое зависит от выступлений в еврокубках и финансов, полученных от УЕФА.

Вернидуб неудачно начал сезон, однако сумел исправить ситуацию и сейчас «Шахтер» идет на 2-м месте в трех очках от лидера.