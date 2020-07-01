Миралем ПЬЯНИЧ о переходе в Барселону: «Горжусь собой и всей Боснией»

Хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в «Барселону».

««Барселона» - один из лучших клубов в мире. Играть в таком клубе - достижение для любого футболиста. Сбывается моя мечта. Я счастлив, горжусь не только собой, но и родителями и всей Боснией. Никогда не забуду, откуда я родом», - сказал Пьянич.

Напомним, что за Пьянича «Барселона» заплатит около 65 млн евро.