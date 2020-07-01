Интер согласовал контракт с Хакими

«Интер» договорился о переходе защитника «Реала» Ашрафа Хакими.
Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб объявит о трансфере после окончания чемпионата Италии.
Источник отмечает, что за 21-летнего марокканца «Интер» заплатит около 40 млн евро.
Последние два года 21-летний марокканец проводит в аренде в «Боруссии» Дортмунд.
В этом сезон он сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что на Хакими претендует «Манчестер Сити».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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