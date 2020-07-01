Интер согласовал контракт с Хакими

«Интер» договорился о переходе защитника «Реала» Ашрафа Хакими.

Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб объявит о трансфере после окончания чемпионата Италии.

Источник отмечает, что за 21-летнего марокканца «Интер» заплатит около 40 млн евро.

Последние два года 21-летний марокканец проводит в аренде в «Боруссии» Дортмунд.

В этом сезон он сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что на Хакими претендует «Манчестер Сити».