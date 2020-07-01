Милан хочет выкупить Ребича у Айнтрахта

Руководство клуба довольно игрой хорвата

  • 01.07.2020 15:10
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Милан хочет выкупить Ребича у Айнтрахта
© twitter.com/acmilan

Нынешний сезон форвард «Айнтрахта» Анте Ребич проводит на правах аренды в «Милане». Руководство итальянского клуба хочет выкупить 26-летнего хорвата.

«Айнтрахт» готов продать своего игрока за сумму примерно в 25-30 миллионов евро.

После провального старта сезона Ребич превратился в одного из лидеров «Милана». На его счету 8 голов в 17 матчах Серии А, при чем все 8 голов были забиты в последних 9 матчах.

Трансферная стоимость Ребича оценивается в 24 миллиона евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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