Милан хочет выкупить Ребича у Айнтрахта

Нынешний сезон форвард «Айнтрахта» Анте Ребич проводит на правах аренды в «Милане». Руководство итальянского клуба хочет выкупить 26-летнего хорвата.

«Айнтрахт» готов продать своего игрока за сумму примерно в 25-30 миллионов евро.

После провального старта сезона Ребич превратился в одного из лидеров «Милана». На его счету 8 голов в 17 матчах Серии А, при чем все 8 голов были забиты в последних 9 матчах.

Трансферная стоимость Ребича оценивается в 24 миллиона евро.